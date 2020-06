Regno Unito: ministro Interno Patel, governo sta conducendo revisione leggi sul terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ombra dell'Interno Nick Thomas-Symonds ha risposto all'intervento di Patel affermando che l'introduzione di nuove leggi non è abbastanza. "Dobbiamo anche occuparci in modo integrale dei programmi di deradicalizzazione nelle nostri carceri", ha affermato Thomas-Symonds. Patel si è dimostrata d'accordo con l'intervento del ministro ombra, e ha assicurato che "supportare la polizia" e gli altri enti che si occupano di mantenere la sicurezza del pubblico è la priorità del governo. Patel ha anche affermato che gli attacchi terroristici riflettono azioni individuali, e non quelle di intere comunità. Il ministro dell'Interno ha dichiarato che il governo si sta anche occupando di tracciare individui potenzialmente pericolosi in base ai loro accessi al "dark web". "Non posso essere più chiara di così: se abusi della nostra ospitalità e commetti crimini all'interno del Regno Unito, faremo tutto ciò che è in nostro potere per espellerti dal paese", ha aggiunto Patel riferendosi al rimpatrio dei criminali stranieri. "C'è bisogno di azioni più dure, e ci sono barriere da superare, ma ci penseremo attraverso altre vie legali", ha assicurato il ministro. Patel ha definito il rischio posto dalle ideologie estremiste "sempre presente e multiforme". Il ministro dell'Interno ha ammesso che questa è una battaglia che il Regno Unito non può combattere da solo, e ha detto che il governo si impegnerà ad ampliare le reti di condivisione di informazione di intelligence come la cosiddetta alleanza dei "cinque occhi" con Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. (Rel)