Cultura: Tempesta (Pd), Estate romana non è solo brand, non si cancella storia cambiando nomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Estate romana "non è solo un brand, che si è tra l’altro consolidato nel corso degli anni. È stata una idea, una visione che ha fatto della cultura una protagonista assoluta dell’estate romana in anni di rinascita e ricostruzione". Lo scrive in un post su Facebook la consigliera capitolina del Partito democratico, Giulia Tempesta. "Nata dall’intuizione di Nicolini - aggiunge Tempesta riferendosi alla manifestazione -, un gigante in confronto a quanti in ore si prodigano nel tentativo di cancellarla, senza avere null’altro da proporre. È anche per questo che abbiamo depositato come Partito democratico la richiesta di una commissione cultura su questo. Non si cancella la storia cambiando un nome - aggiunge -. Si fa la storia se si ha qualcosa da dire. E la storia in questo caso con questa amministrazione non sarà clemente". (Rer)