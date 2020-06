Puglia: domani a Bari la presentazione dei servizi ferroviari estivi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 12, presso la sede della Regione Puglia in via Gentile n. 52 a Bari, verrà presentata la nuova offerta estiva di Trenitalia e Ferrovie del Sud Est in Puglia, rivolta tanto ai pendolari quanto ai turisti, grazie alle nuove soluzioni Trulli Link e Salento Link. Lo ha reso noto la Regione in una nota: "Parteciperanno per la Regione Puglia il presidente Michele Emiliano, l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti, Giovanni Giannini, e l'assessore all'industria turistica e culturale, Loredana Capone. Per Trenitalia sarà presente Bruna Di Domenico, Direttore della direzione regionale Puglia. Ferrovie del Sud Est saranno rappresentate dal presidente, Luigi Lenci, e dall'amministratore delegato, Giorgio Botti". (Ren)