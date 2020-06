Energia: fonti stampa, gruppo russo Safmar rivela piani di consegna petrolio alla Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società del gruppo Safmar prevedono di consegnare un totale di 290 mila tonnellate di petrolio alla Bielorussia nel terzo trimestre dell'anno in corso. Lo ha riferito a "Ria Novosti" una fonte a conoscenza del programma di approvvigionamento. "I volumi sono approssimativamente gli stessi del secondo trimestre: circa 90 mila tonnellate attraverso le condotte e circa 200 mila su rotaia", ha dichiarato la fonte. Nel secondo trimestre, il piano prevedeva la fornitura da parte delle società Safmar di 280 mila tonnellate di petrolio, di cui 180 mila attraverso il sistema Transneft e 100 mila per ferrovia. Gli accordi intergovernativi prevedono forniture annue di petrolio esente da dazi dalla Russia alla Bielorussia per un importo di 24 milioni di tonnellate. Tuttavia, dall'inizio di quest'anno, entrambe le raffinerie della Bielorussia hanno lavorato a metà delle loro capacità: dalla fine del 2019, le parti non sono state in grado di concordare contratti a lungo termine a causa delle differenze di calcolo del prezzo.(Rum)