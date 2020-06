Cultura: Mibact, domani riaprono archivio Stato Matera, museo Mileto e museo archeologico lametino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le aperture, sulla base delle disposizioni previste dal dpcm del 17 maggio 2020, dei musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. E' quanto riferisce il Mibact in una nota. Domani riapriranno il museo di Mileto (Vv), il museo archeologico lametino di Lamezia Terme (Cz) e l'archivio di Stato di Matera. Oggi invece ha riaperto l'archivio di Stato di Varese, mentre in questi giorni è tornato accessibile il museo archeologico nazionale di Adria (Ro). Orari e modalità di apertura - continua la nota - sono verificabili sui siti Internet dei singoli istituti culturali, mentre al link http://www.beniculturali.it/luoghiaperti è possibile ricercare i luoghi della cultura finora tornati accessibili al pubblico. (Com)