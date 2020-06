Fisco: Conte, pensiamo un lieve e momentaneo calo Iva insieme a piano cashless

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che bisogna fare è portare avanti il piano cashless magari insieme a un lieve e momentaneo calo sull’iva. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervistato da Peter Gomez per i 10 anni de “Il Fatto Quotidiano”. “Ci stiamo consultando, nessuno ha una ricetta pronta perché siamo in una situazione di incertezza". In questa situazione, ha detto il premier, "nessuna soluzione può essere univoca e dobbiamo essere flessibili. Ora si parla di Iva perché alcuni settori hanno avanzato questa richieste. La mia posizione è quella che valuteremo anche questa possibilità. Nel corso del confronto si è valutata l'eventualità che l'Iva possa essere abbassata per un breve lasso tempo per dare spinta ai consumi", ha detto Conte. "Quello che si potrebbe fare è un piano cashless per fare emergere economia sommersa. Dobbiamo realizzarlo quanto prima ma collegarlo magari ad un lieve e momentaneo intervento sull’Iva", ha concluso(Rin)