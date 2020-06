© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I consiglieri regionali umbri del Partito democratico, Simona Meloni e Fabio Paparelli terranno una conferenza stampa mercoledì alle ore 11 a Palazzo Cesaroni (in Sala della Partecipazione) a Perugia per presentare una loro proposta di legge di modifica normativa in materia di edilizia residenziale sociale". Lo si legge in una nota regionale. (Ren)