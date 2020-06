Regno Unito: portavoce Johnson accenna a possibile introduzione nuove leggi sul terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del premier britannico Boris Johnson ha dichiarato che il governo "non esiterà" ad agire con modifiche all'attuale legislazione in seguito all'attacco terroristico avvenuto a Reading il 20 giugno. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph". Interrogato rispetto all'opinione di Johnson sulla gestione del caso, il portavoce ha detto che "la difficoltà in questo caso è che si tratta di un'indagine ancora in corso e c'è un sospettato che è stato arrestato dalla polizia". Il portavoce ha aggiunto che "l'unica cosa che posso fare è indirizzare alle parole di ieri del premier, che si è detto sconvolto e disgustato dagli avvenimenti, e che ha dichiarato che i suoi pensieri sono con le vittime e con i loro cari". Il portavoce ha ricordato le dichiarazioni di Johnson, che ha affermato che se ci sono lezioni da trarre o modifiche da introdurre per assicurarsi che episodi del genere non avvengano di nuovo, non esiterà ad agire. Ha infine fatto riferimento all'atto di reati di terrorismo del 2020, che ha bloccato la precedente legislazione che garantiva il rilascio automatico degli accusati di terrorismo a metà della loro sentenza. L'atto è stato introdotto "quasi immediatamente" dopo l'attacco avvenuto a Streatham a febbraio. Il portavoce stava quindi indicando che è possibile che il governo introduca nuove legislazioni riguardanti reati di terrorismo in seguito all'attacco avvenuto lo scorso fine settimana. (Rel)