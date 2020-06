Coronavirus: Speranza, emozione vera incontrare medici e infermieri Task force Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute Roberto Speranza afferma che "è stata un’emozione vera incontrare e ringraziare i medici e gli infermieri volontari della Task force della Protezione civile". E su Facebook aggiunge: "Nel momento più difficile sono stati al fianco di chi era in difficoltà. La loro dedizione e generosità è una delle dimostrazioni che ha dato l'Italia in questa crisi. Ricordare quei giorni terribili deve essere da monito - conclude Speranza - per continuare a mantenere comportamenti corretti anche nelle prossime settimane". (Rin)