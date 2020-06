Usa-Cina: Pompeo condanna incriminazione di due canadesi accusati di spionaggio da Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono "estremamente preoccupati" per l'incriminazione da parte della Cina di due cittadini cinesi, Micheal Kovrig e Micheal Spavor, accusati di spionaggio. Lo si legge in una nota del segretario di Stato Mike Pompeo, secondo cui le accuse nei confronti dei due sono "politicamente motivate e completamente infondate". "Gli Stati Uniti stanno dalla parte del Canada e chiedono a Pechino l'immediato rilascio dei due uomini, respingendo l'uso di questi arresti arbitrari come strumento di pressione nei confronti del Canada. Inoltre, reiteriamo l'appello del Canada per un accesso immediato ai servizi consolari per i due cittadini, nel rispetto della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, dal momento che la Cina ha proibito tale accesso per almeno sei mesi e che la comunità internazionale non sa quali siano le condizioni dei due canadesi", conclude Pompeo. (Nys)