Somalia-Usa: Mogadiscio su accuse Trump a deputata Omar, nessun commento da rilasciare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Somalia non ha "alcun commento" da rilasciare sulle critiche rivolte al paese dal presidente statunitense Donald Trump. Lo ha dichiarato alla stampa internazionale il ministero degli Esteri somalo, in riferimento ai commenti rilasciati sabato scorso da Trump durante un comizio elettorale a Tulsa, in Oklahoma. Nel corso del comizio, Trump ha accusato la deputata democratica del Minnesota Ilhan Omar, di origine somala, di voler importare negli Stati Uniti "lo stesso modello di anarchia" del suo paese. "(Omar) vorrebbe rendere il governo del nostro paese proprio come il paese da cui è venuta, la Somalia", ha detto Trump, aggiungendo "Nessun governo, nessuna sicurezza, nessuna polizia. Niente, solo anarchia. E ora ci sta dicendo come gestire il nostro paese. No, grazie". (Res)