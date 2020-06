Aerospazio: Francia, Airbus Defence & Space prevede un taglio di 464 posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus Defence &Space, controllata del gruppo Airbus, taglierà 464 posti di lavoro in Francia. Lo riferisce il quotidiano francese "La Tribune", che si è procurato la lettera inviata dall'amministratore delegato del gruppo, Guillaume Faury, ai dipendenti. "Abbiamo ancora delle misure da prendere per ritrovare il nostro equilibrio industriale e finanziario", si legge nel messaggio. Prima delle crisi sanitaria provocata dal coronavirus, Airbus aveva annunciato un taglio di 2.362 posti nel segmento spaziale,di cui 404 in Francia e 260 a Tolosa. Ma il 19 giugno la società ha annunciato di aver rivisto al rialzo le stime, con un taglio complessivo di 2.664 posti in meno in Europa entro la fine del 2021, di cui 464 in Francia. "La direzione approfitta della crisi per guadagnare in produttività perché la loro decisione non riposa su nessun fondamento economico", afferma Emmanuel Gauchy, sindacalista della Confederazione generale del lavoro (Cgt). (Frp)