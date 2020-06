© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo alla Camera del Partito democratico, Graziano Delrio, sui primi cittadini d'Italia afferma: "Nei giorni più bui li abbiamo visti aggirarsi per strade deserte per aiutare fino all’ultimo concittadino. I sindaci - scrive su Twitter - sono un bene prezioso per le nostre comunità. Eppure ogni 15 ore, uno è minacciato. Sosteniamoli e proteggiamoli per il bene di tutti". (Rin)