Lombardia: Baffi (Iv), pieno sostegno ai medici specializzandi, abbiano giusto riconoscimento gestione emergenza Covid

- "Pieno sostegno ai medici specializzandi che questa mattina hanno manifestato a Milano sotto il Palazzo della Giunta Regionale per chiedere il giusto riconoscimento per l'impegno profuso nella gestione dell'emergenza sanitaria" dichiara il Consigliere Regionale di Italia Viva, Patrizia Baffi "Il presidio di oggi segue una lettera firmata lo scorso mese di maggio da oltre 1600 specializzandi diretta ai vertici di Regione Lombardia e che per il momento non ha avuto alcun seguito, così come non ha avuto ancora alcuna risposta l'Interpellanza con risposta scritta da me depositata". "È stato solo grazie alla partecipazione e al grande contributo, fatto di turni di lavoro pesanti e straordinari spesso non accompagnati da adeguati riposi, di tutti gli operatori sanitari, medici specializzandi compresi, che si è riusciti a riorganizzare l'assetto di interi ospedali, in grado così di accogliere, in nuovi reparti, l'ingente carico di pazienti affetti da Covid-19" ricorda e sottolinea Patrizia Baffi. (segue) (Com)