Lombardia: Baffi (Iv), pieno sostegno ai medici specializzandi, abbiano giusto riconoscimento gestione emergenza Covid (2)

- "Da parte mia mi sono fin da subito attivata chiedendo all'assessore, attraverso l'o strumento dell'interpellanza, di disporre un formale riconoscimento dell'impegno e del lavoro svolto dai medici in formazione specialistica in supporto a tutto il Sistema Sanitario Regionale, di valutare la possibilità di estendere le premialità economiche previste dalla L.R. 9/2020 anche ai medici in formazione specialistica e di verificare ogni ulteriore azione utile da poter mettere in campo al fine di valorizzare la figura professionale del medico specializzando e riconoscere l'impegno profuso nella gestione dell'emergenza Covid-19" prosegue l'esponente di Italia Viva "Non essendo pervenuta risposta nei tempi previsti dal Regolamento del Consiglio Regionale, chiederò che l'ITL 5024 a mia firma, avente ad oggetto "Riconoscimento economico ai medici in formazione specialistica impegnati nell'emergenza Covid-19 nei presidi sanitari della Regione Lombardia", sia inserita al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della Commissione competente per il suo svolgimento". "Solleciterò quindi la discussione del tema nelle sedi opportune, auspicando che Regione Lombardia sappia dare le dovute risposte, attivandosi, se necessario, anche con risorse regionali", conclude Patrizia Baffi. (Com)