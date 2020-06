Roma: ritrovato coltello con cui è stato ucciso 33enne al Tiburtino III

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Montesacro di Roma hanno ritrovato intorno alle 9:30 di stamattina un coltello, lungo 24 centimetri e con la lama intrisa presumibilmente di sangue. Il coltello si trovava in un cassonetto per la raccolta del vetro in via del Badile, quindi poco distante dal luogo in cui è avvenuto stanotte l'omicidio di un 33enne tunisino, colpito a morte da un conoscente al culmine di una lite per futili motivi. Per la morte del 33enne è sottoposto a fermo un 41enne albanese. (Rer)