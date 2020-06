Speciale infrastrutture: Raggi, prosegue a ritmo spedito cantiere sanpietrini a piazza Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cantiere per la riqualificazione dei sanpietrini a piazza Venezia prosegue "a ritmo spedito". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Davanti a Palazzo Venezia e piazza di San Marco stiamo installando una speciale 'armatura' capace di garantire più resistenza e durata alla pavimentazione in selciato e più sicurezza ai cittadini. Sono iniziate le operazioni di rimozione, riqualificazione dei sanpietrini e bonifica del sistema di raccolta delle acque meteoriche anche in via del Teatro di Marcello e in via di San Venanzio. Le lavorazioni sono effettuate tenendo anche conto delle esigenze delle persone con disabilità - ha aggiunto la prima cittadina di Roma -. Siamo consapevoli della necessità di ripensare le infrastrutture in un’ottica nuova, più aperta e accessibile a tutti gli utenti della strada. Ringrazio tutti coloro che sono impegnati in questo progetto molto importante per la nostra città. Roma deve diventare un modello di riferimento e trasformare gradualmente gli spazi urbani con una nuova visione di società inclusiva, alla portata di tutti i cittadini", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)