Speciale infrastrutture: ripresa dei collegamenti tra porto di Durazzo e Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del porto albanese di Durazzo hanno comunicato la riapertura a partire dei collegamenti con i porti italiani per i cittadini albanesi con residenza permanente in Italia e per i cittadini dell'Ue. La riapertura dei collegamenti con il porto di Durazzo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ata", avverrà in due fasi: la prima che inizia oggi e la seconda, sulla base delle regolamentazioni europee, che se non ci saranno cambiamenti prevede dal primo luglio la riapertura dei collegamenti marittimi con l'Italia per tutti i cittadini albanesi. L'impegno per la graduale ripresa dei collegamenti marittimi è stato evidenziato nelle scorse ore anche dal ministero delle Infrastrutture albanese. (Alt)