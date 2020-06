© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mobilità alternativa alle auto per una città di mare come Imperia può cambiare la vita delle persone. Lo scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. "A volte anche piccole opere come una nuova ciclopedonale possono contribuire in maniera determinante a migliorare i nostro quotidiano, e quindi il nostro futuro", aggiunge il ministro. (Rin)