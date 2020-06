Speciale infrastrutture: Gelmini (FI), ancora non ha sciolto nodo Autostrade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, afferma: "la buona notizia è che la prima auto ha potuto attraversare il nuovo ponte di Genova a neanche due anni dalla terribile tragedia che colpì la città e l'Italia intera. Il segno che il Paese ce la può fare e che burocrazia e lentezze si possono superare". Secondo Gelmini, "la cattiva notizia è che ancora il Governo non ha sciolto il nodo con Autostrade, per cui il ponte non si sa a chi andrà. È semplicemente uno scandalo". (Com)