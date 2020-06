Fisco: Conte, sanatoria capitali dall’estero sarebbe un’ingiustizia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sanatoria per i capitali all’estero sarebbe un’ingiustizia sociale: lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato da Peter Gomez per i 10 anni de "Il Fatto Quotidiano". "Se consentissi domani mattina di riportare i contanti in Italia per chi ha soldi all’estero, scontando una piccola percentuale o introducendo che parte di questi soldi dovrebbero essere investiti per utilità pubblica, quest'operazione la fai se condoni tutto e non va bene. Un'operazione del genere viene accolta se poi c'è un condono. Il problema è che se vado a dire non ci sono controlli e che ci sarà una sanatoria, questa è una ingiustizia sociale", ha detto Conte. (Rin)