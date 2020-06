Polonia: Crea (Terna), manteniamo interesse verso le collaborazioni su energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario dell'energia in Italia conoscerà un nuovo passo avanti, dal momento che Terna "ha accolto le indicazioni europee per la decarbonizzazione con la presentazione di un piano nazionale integrato per l'energia e il clima". Lo ha detto Carlo Crea, a capo degli Affari internazionali per la società, intervenuto oggi al webinar "Il futuro delle fonti e delle reti energetiche in Polonia", organizzato dall'ambasciata d'Italia a Varsavia in collaborazione con la Camera del commercio e dell'industria italiana in Polonia. Terna è un operatore che gestisce le reti per la trasmissione dell'energia elettrica con sede a Roma. Ha oltre 73 mila chilometri di linee, approssimativamente 870 sottostazioni e quasi 4.300 di dipendenti. Il fatturato del gruppo è superiore a 2.200 milioni di euro di euro annui. "La posizione geografica dell'Italia la rende un hub naturale verso il Mediterraneo, ma siamo fortemente interconnessi. Abbiamo oltre 26 interconnessioni elettriche attualmente attive", ha proseguito. La compagnia è "in contatto con i colleghi polacchi della società Pse" e mantiene un'interesse verso le possibilità di collaborare con la Polonia in tema di energie rinnovabili e non solo. "Abbiamo investimenti non solo in Europa, incluso il Montenegro, ma anche in America Latina (Cile, Perù, Brasile, Uruguay), in Asia e in Africa", ha affermato Crea. (Vap)