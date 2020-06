Credito: Germania, per la Bafin le banche supereranno la crisi senza gravi danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema bancario tedesco supererà la crisi del coronavirus senza gravi danni, perché “nel suo complesso è in buone condizioni”. È quanto dichiarato dal presidente dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bafin), Felix Hufeld, nel corso del suo intervento a una conferenza tenuta oggi a Francoforte sul Meno. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per Hufeld la differenza tra la crisi finanziaria del 2008-2009 e quella innescata dalla pandemia di Sars-Cov2 è che oggi le turbolenze non sono iniziate nel settore del credito, ma nell'economia reale. A ogni modo, secondo il presidente della Bafin, le banche tedesche devono prepararsi per un “percorso lungo e difficile” per uscire dalla crisi. A tal riguardo, Hufeld ha avvertito che l'uscita dalla crisi sarà “più ardua della sua gestione immediata”. (Geb)