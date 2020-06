Kosovo: stampa, Trump può essere garante di storico accordo con la Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, può garantire un potenziale accordo tra Kosovo e Serbia nell’incontro tra i leader dei due paesi in programma il 27 giugno alla Casa Bianca a Washington. E’ quanto sostiene l’emittente televisiva kosovara “Klan Kosova”, secondo cui Trump potrebbe prendere parte ad un eventuale cerimonia per le celebrare l’accordo per la normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado. L'accordo, secondo “Klan Kosova”, dovrebbe offrire nuovo slancio economico ad entrambi i paesi in termini di investimenti. Inoltre la testata riferisce che uno tra l'alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, o l’inviato speciale Ue per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak, potrebbe partecipare all’incontro di Washington. Per il quotidiano “Koha”, invece, l’obiettivo dell’incontro sarebbe il raggiungimento di un accordo simile alla proposta della cosiddetta "iniziativa mini-Schengen". L’incontro, facilitato dall'inviato speciale Usa Richard Grenell, si concentrerà su questioni economiche tra Kosovo e Serbia. Tra i punti chiave di un eventuale accordo, sarebbero la libera circolazione di persone e merci e il riconoscimento dei diplomatici di tutti i paesi della regione. (segue) (Seb)