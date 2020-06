Kosovo: stampa, Trump può essere garante di storico accordo con la Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il presidente kosovaro, Hashim Thaci, ha fatto appello alla controparte serba, Aleksandar Vucic, nel non “perdere l’occasione” di raggiungere uno storico accordo a Washington. "L'incontro ha un'importanza speciale e storica perché è la prima volta che i nostri paesi si incontreranno alla Casa Bianca. Vi è interesse da parte dei più alti livelli dell'amministrazione americana, da parte del presidente Trump stesso, e ora stiamo assistendo a impegno attivo, dinamico ed energico e a una visione reale dell'ambasciatore Grenell”, ha detto Thaci in un’intervista all’emittente “Voice of America”. Il presidente kosovaro ha affermato di aspettarsi un impegno reciproco "in modo da poter lavorare seriamente su un accordo importante sia per i nostri paesi che per i nostri popoli. È molto importante che il Kosovo e la Serbia abbiano espresso il loro impegno e la fiducia per il processo guidato dagli Stati Uniti. Quindi - ha concluso - questa è un'occasione d'oro per raggiungere un accordo importante ". (Seb)