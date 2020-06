Speciale energia: premier romeno, gasdotti Ungheni-Chisinau e Brua pronti entro ques'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno sarà completata la sezione sul territorio romeno del progetto del gasdotto Brua insieme all'altra infrastruttura energetica Ungheni-Chisinau, entrambi sotto il coordinamento di Transgaz (trasportatore nazionale del gas della Romania). Lo ha detto il primo ministro romeno, Ludovic Orban in una dichiarazione. "Cerchiamo in tutti i campi di attività di far avanzare gli investimenti, attirare risorse, selezionare aziende in grado di completare i progetti nel più breve tempo possibile e un elevato livello di qualità", ha affermato Orban. Il primo ministro ha spiegato che l'esecutivo si è posto come obiettivo che un gran numero di comunità locali abbiano accesso al gas ed è per questo che il programma di sviluppo della rete è molto importante. ''Il nostro obiettivo è quello di espandere le reti del gas, la rete elettrica, in modo da consentire l'accesso al gas al maggior numero possibile di comunità locali. La Romania ha gas e i cittadini romeni non possono avere accesso al gas, e molte comunità locali sono private dell'accesso al gas. Lo sviluppo della rete di gas naturale fa parte del nostro programma di sviluppo delle infrastrutture, come base per lo sviluppo economico della Romania e per garantire servizi di qualità ai cittadini romeni", ha aggiunto Orban che ha visitato nei giorni scorsi la centrale termoelettrica di Vatra Dornei (nord-est del paese), che funzionerà a gas, dopo il completamento della linea di trasporto da parte di Transzgaz. Il gasdotto di trasmissione del gas naturale DN 250 Pojorata - Vatra Dornei è stato dichiarato un progetto di importanza nazionale nel campo del gas naturale. Con lo sviluppo del gasdotto, è possibile garantire l'approvvigionamento di gas naturale nelle località della zona, a circa 35 mila abitanti e 780 aziende. (Rob)