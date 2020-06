Speciale energia: Pirelli, Science Based Targets Initiative valida target su riduzione emissioni Co2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Science Based Targets Initiative (SBTi) ha validato i target di Pirelli sulla riduzione delle emissioni di Co2, giudicati coerenti con le azioni necessarie a mantenere il riscaldamento climatico ben al di sotto dei due gradi. Stando al relativo comunicato stampa, si tratta di un importante riconoscimento nella strada intrapresa da Pirelli verso la neutralità climatica del Gruppo entro il 2030, sostenuta dall’utilizzo del 100 per cento di energia elettrica rinnovabile entro il 2025 e comunicata in occasione del recente Piano industriale e di sostenibilità. In particolare, prosegue la nota, SBTi ha validato gli obiettivi Pirelli di ridurre le emissioni assolute di Co2 dirette e indirette del 25 per cento entro il 2025 rispetto al 2015, e di diminuire del 9 per cento le emissioni assolute di Co2 legate all’acquisto di materie prime entro il 2025 rispetto al 2018. “La validazione dei nostri target sulla riduzione della Co2 da parte di Science Based Targets Initiative è un importante riconoscimento del percorso intrapreso da Pirelli per raggiungere l’obiettivo di carbon neutrality : il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile e nella lotta al cambiamento climatico è costante e ci vede quotidianamente impegnati, attraverso la nostra ricerca, nell’individuazione di materiali innovativi e nell’adozione di processi e prodotti sempre più sostenibili, che possano contribuire alla salvaguardia del pianeta”, ha commentato l’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. (Com)