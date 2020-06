Speciale energia: Luca Manuelli nominato nuovo amministratore delegato Ansaldo Nucleare 0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Ansaldo Nucleare, società di Ansaldo Energia (società controllata da Cassa depositi e prestiti Equity), ha cooptato come consigliere e nominato quale suo nuovo amministratore delegato, Luca Manuelli in data 17 giugno 2020. Lo riferisce un comunicato stampa. Ansaldo Nucleare, con 70 milioni di ricavi e 350 persone in organico presso le sedi di Genova e del Regno Unito, ha consolidato negli anni qualificate capacità e competenze nel decommissioning e nelle nuove tecnologie della fusione nucleare, settori contraddistinti da positivi e significativi impatti sulla sostenibilità ambientale. Luca Manuelli, in Ansaldo Energia dal 2012, è già Chief Digital Officer e dal 2019 è presidente del cluster tecnologico Fabbrica intelligente. Il Consiglio ringrazia Francesco Maestri per l'impegno profuso alla guida della società. (Res)