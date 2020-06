Sport: presidente Municipio Roma VIII, Lazio nuoto riapre, Campidoglio valorizzi esperienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla piscina comunale, di San Paolo-Garbatella "Roma Capitale secondo quanto espresso dal Tar avrebbe dovuto operare in modo diverso e adesso la Lazio nuoto potrà finalmente riaprire i battenti. Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "Se la Lazio nuoto non avesse interessato il tribunale amministrativo sarebbe scomparsa - aggiunge - una esperienza trentennale di sport di base che tanto ha fatto per il territorio. Dal Campidoglio nessuno aveva pensato a questo aspetto, nonostante i ripetuti appelli arrivati dal Municipio, dalla società sportiva e da tante e tanti cittadini che in questi mesi si sono mobilitati sul territorio ed in città. La vicenda Lazio nuoto lancia un allarme importante sui criteri e l'accessibilità per le società sportive di base ai bandi sugli impianti sportivi comunali. Bisogna cambiare paradigma: gli impianti sono valore aggiunto sul territorio cittadino per capacità di rispondere a un bisogno sociale, di costruire una cultura dello sport popolare e coltivare le filiere formative per dare continuità e stimolo allo sport agonistico - conclude Ciaccheri - non possono servire per far fare cassa all'amministrazione, penalizzando le realtà sportive più vocate a integrazione e formazione atletica". (Com)