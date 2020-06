Slovacchia: governo rinuncia a tassa su banche dietro promessa di concedere maggiori prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia rinuncerà a una tassa speciale sugli istituti bancari in cambio della loro promessa di concedere maggiori prestiti per progetti pubblici e privati. Lo ha annunciato il premier slovacco, Igor Matovic, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". La tassa era stata introdotta nel 2012, dopo la crisi finanziaria del 2008, allo scopo di creare un fondo utile ad attenuare future crisi. Ora il governo vuole sottoporre al parlamento un nuovo piano, oggetto di un memorandum firmato oggi dal ministero delle Finanze e dall'Associazione bancaria slovacca (Sba), in base al quale un miliardo di euro raccolto finora sulla base di questa tassa sarà spostato in un fondo di sviluppo statale e la tassa sarà abolita. Le banche useranno invece la liquidità così risparmiata per concedere maggiori prestiti, fino a circa 500 milioni di euro per progetti pubblici ogni anno e fino a un miliardo per quelli privati. Il piano sarà discusso dal parlamento slovacco a luglio. (Vap)