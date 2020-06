Rifiuti: Cenciarelli (Fp Cgil Roma e Lazio), Ama allo sbando, mancano bilanci e trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giancarlo Cenciarelli, segretario generale della Fp Cgil Roma e Lazio, interviene in merito all'ok della giunta capitolina alla proposta dell'amministratore unico di Ama di sospendere l'iter di approvazione del progetto di bilancio 2017. In una nota Cenciarelli spiega: "È una crisi pesantissima, senza precedenti, quella che investe la partecipata capitolina dei rifiuti. Una crisi finanziaria e industriale aggravata dall'incertezza di questi anni, dalla propaganda della giunta Raggi che ha preteso una rincorsa sulla raccolta al porta a porta senza progettare un singolo impianto, e dall'inadeguatezza del management, cambiato con cadenza semestrale e scelto con logiche incomprensibili. La gestione di Stefano Zaghis ha persino peggiorato la situazione: autoreferenziale, antisindacale e incapace di agire dentro le regole e in modo trasparente. Quello del 2017 - aggiunge il sindacalista - era l'unico bilancio presentato da Zaghis che dal suo insediamento promette l'approvazione imminente di settimana in settimana, mentre oltre al consuntivo 2017 mancano i bilanci 2018 e 2019. Uno scenario preoccupante, se si tiene conto del fatto che lo stesso amministratore unico ha dichiarato di non essere in grado di far quadrare i conti per il 2020 in assenza di un ritocco delle tariffe, e visti gli automatismi normativi che con 4 bilanci consecutivi in passivo porterebbero Ama nel baratro assieme a 7300 lavoratori e famiglie". (segue) (Com)