Rifiuti: Cenciarelli (Fp Cgil Roma e Lazio), Ama allo sbando, mancano bilanci e trasparenza (2)

- "Stesso baratro che intravedono i lavoratori di Ama - prosegue il segretario generale della Fp Cgil Roma e Lazio - sottoposti a condizioni di lavoro indecorose, senza mezzi, a ranghi ridotti e senza vestiario da un anno, e in cui vengono spinti i lavoratori dell'appalto per la raccorta porta a porta delle utenze non domestiche, appalto voluto dalla Raggi e adesso ridimensionato da Zaghis per fare cassa in piena emergenza coronavirus, con pesanti ricadute sul servizio e sulla tenuta occupazionale. Si è creata per incapacità un'ulteriore crisi sociale – aggiunge Cenciarelli - con 270 lavoratori a rischio licenziamento, a cui non si danno prospettive che pure sarebbero possibili. Zaghis non rispetta il minimo sindacale nelle relazioni: viola il contratto nazionale, viola gli accordi, aumenta gli stipendi dei dirigenti in modo arbitrario, assume dirigenti e quadri fuori dalle regole. Una situazione imbarazzante per chi con questo management dovrebbe discutere un piano assunzionale – conclude - già modificato in barba agli accordi, e per una città che meriterebbe il rilancio di Ama, non il solito assalto alla diligenza". (Com)