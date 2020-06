Decreto Rilancio: Gelmini (FI), non scaricare responsabilità su banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parere negativo del governo e della maggioranza a "un emendamento non oneroso di Forza Italia al decreto rilancio, chiarisce meglio di qualsiasi discorso quale sia il reale atteggiamento di questo esecutivo sui ritardi delle banche nella concessione dei prestiti garantiti dallo stato". Lo afferma, in una nota, Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Chiedevamo soltanto trasparenza e cioè che ogni singolo istituto di credito fosse tenuto a pubblicare sui propri siti istituzionali i dati delle pratiche lavorate, delle commissioni e dei tassi applicati, del time to cash per ogni singola richiesta, naturalmente in forma anonima - sottolinea -. Dopo questa brillante scelta di campo il governo non potrà più azzardarsi a scaricare la responsabilità sulle banche dei ritardi, perché quantomeno di tali ritardi è complice consapevole".(com)