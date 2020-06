Lazio: controlli Polfer della settimana, 20 denunce e quattro arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 giugno, un 40enne originario di Napoli è stato denunciato per il reato di truffa aggravata. L'uomo, con il suo comportamento, ha destato sospetto negli agenti che hanno deciso di fermarlo e sottoporlo ad un controllo più approfondito. Nel suo zaino sono stati trovati due assegni circolari risultati essere falsi e destinati ad acquistare in modo fraudolento due imbarcazioni. Nella stessa giornata, 3 persone, di cui due straniere e una italiana, sono state denunciate per furto aggravato ai danni di una viaggiatrice mentre si trovava a bordo di un treno proveniente da Milano. Gli operatori, dopo averli bloccati, hanno recuperato, all'interno dello zaino di uno di loro, i tre cellulari rubati ed un quarto di dubbia provenienza. Inoltre, durante le fasi del controllo uno dei due stranieri ha fornito false dichiarazioni sulla propria identità e per questo è stato denunciato, così come l'altro è risultato essere inottemperante all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. A carico dell'italiano, denunciato anche per ricettazione, è stato emesso un foglio di via obbligatorio della durata di un anno. Il 20 giugno una pattuglia del Settore operativo ha arrestato un cittadino peruviano. Lo straniero, durante un controllo, si è prima rifiutato di fornire le sue generalità e poi, dopo aver colpito gli agenti, ha cercato di darsi alla fuga. Bloccato, è stato arrestato per oltraggio, lesioni e minacce a Pubblico ufficiale. L'uomo, con diversi precedenti specifici per furto, è risultato gravato di un ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Taranto. Per gli agenti è stato necessario il ricorso alle cure mediche presso il vicino ospedale. (Rer)