Sociale: Rossi (Ugl Roma), troppi ritardi sui buoni spesa, Comune risolva

- Ermenegildo Rossi, segretario della Ugl di Roma e provincia, chiede che il Comune di Roma intervenga a risolvere le problematiche legate al ritardo sui buoni spesa. In una nota Rossi spiega: "Mentre la sindaca Raggi ci propina continui spot da campagna elettorale, migliaia di cittadini sono ancora in attesa dei bonus spesa richiesti in seguito all'emergenza coronavirus: circa 10 mila famiglie non hanno ricevuto l'aiuto richiesto e in questa tremenda crisi economica ogni ritardo diventa drammatico. Le richieste si concentrano soprattutto nelle periferie, dove sappiamo che la crisi post lockdown ha agito su situazioni di disagio pregresso, mentre la giunta dà la colpa ai Municipi per non aver smaltito le domande, migliaia di cittadini affamati denunciano di non aver ricevuto alcun aiuto e gli stessi presidenti di Municipio dichiarano che molti bonus spesa sono andati smarriti e sostengono di esser stati lasciati soli dal Campidoglio. Sollecitiamo la giunta - conclude Rossi - a risolvere la questione il più in fretta possibile per soddisfare le richieste di migliaia di romani in difficoltà" (Com)