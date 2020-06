Coronavirus: direttore Oms, pandemia continua a diffondersi, nessuno di noi è al sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus continua a diffondersi nel mondo e “nessuno di noi è al sicuro finché non siamo tutti al sicuro”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una video conferenza organizzata dall’emirato di Dubai. Per Tedors gli effetti della pandemia saranno “avvertiti per decenni a venire". "Nessun paese può combattere questa pandemia da solo. La più grande minaccia non è il virus ma la mancanza di solidarietà e leadership globale”, ha dichiarato il direttore dell’Oms. “Non possiamo sconfiggere questa pandemia con un mondo diviso. Insieme dobbiamo lavorare per garantire che le lezioni di questa pandemia e apprese e il mondo non si ritrovino mai più impreparati”, ha aggiunto. Secondo Tedros, il mondo sta pagando il prezzo per la sua mancanza di preparazione per combattere il virus e le nazioni colpite devono lavorare insieme per "la reciproca sicurezza". L'Oms ha riportato un aumento record di casi globali ieri, 21 giugno, con il totale in aumento di 183.020 in un periodo di 24 ore. Il record precedente per i nuovi casi quotidiani era di 181.232 il 18 giugno. Il rapporto giornaliero ha mostrato il più grande aumento nel Nord e nel Sud America, con 116 mila nuovi casi. "La preparazione non è un investimento una tantum, è un investimento continuo. Ecco perché l'Oms ha fatto della preparazione una priorità", ha aggiunto Tedros. (segue) (Res)