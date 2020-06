Coronavirus: direttore Oms, pandemia continua a diffondersi, nessuno di noi è al sicuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il direttore generale dell’Oms, già nel 2018 l’organizzazione aveva lanciato un avvertimento, osservando come in questi anni sono state apprese le lezioni della pandemia del passato, come quella del 1918. "Avevo detto che una pandemia può iniziare in qualsiasi paese in qualsiasi momento e uccidere milioni di persone poiché non siamo preparati. Avevo affermato che non sapevamo quando sarebbe stata la prossima, ma sapevamo che il bilancio sarebbe stato enorme e avrebbe causato instabilità sociale, politica ed economica. Nessuno di noi sapeva allora ciò che ora sappiamo. Il mondo non era preparato”, ha dichiarato Tedros. "Questa pandemia è un brutale promemoria per i politici e i leader che il momento di prepararsi alle emergenze deve avvenire prima che la crisi colpisca. L'impatto sulla vita e sull'economia globale è un chiaro esempio che la preparazione non è un costo, ma un investimento. La cosa più costosa di tutte è non fare nulla", ha aggiunto. I casi globali di coronavirus stanno raggiunge i 9 milioni, con 468 mila morti. In India, l’ultimo bilancio giornaliero parla di 15 mila contagi, portando il totale a 425.282, con oltre 13 mila morti. I contagi stanno rallentando in Cina e Corea del Sud, ma stanno accelerando in Pakistan, dove gli ospedali devono allontanare i pazienti. (Res)