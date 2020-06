Lombardia: presentato a Palazzo Pirelli il piano di rilancio del turismo sul lago di Como

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rilancio e promozione del turismo sul lago di Como. È lo scopo dell'iniziativa #LakeComoRestarts, presentata questa mattina al Belvedere di Palazzo Pirelli. “La ripartenza e il rilancio della Lombardia e dei suoi territori - ha sottolineato in collegamento il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi - può essere efficace e vincente solo se saprà tenere nella giusta considerazione e supportare al massimo il settore del turismo, pilastro dell’economia regionale e che in Lombardia e nei suoi territori vanta eccellenze uniche che non temono rivali. Anche durante il tour 'Riparti Lombardia' che nelle scorse settimane ci ha consentito di confrontarci con i rappresentanti delle categorie economiche e produttive di ciascun territorio provinciale, è emersa forte la voglia di ripartire e la consapevolezza che in questo processo il turismo è una componente fondamentale e imprescindibile". "Sul lago di Como - ha proseguito Fermi - abbiamo un sistema turistico collaudato che ha bisogno ora di essere sostenuto e incentivato nel riproporsi e ripresentarsi dopo i mesi di lockdown: un turismo 'in totale sicurezza', con uno straordinario patrimonio naturale e una grande ricchezza e diversificazione di servizi, attrazioni e opportunità. Ai turisti l’invito a tornare e venire a godersi i luoghi incantevoli del nostro lago, sapendo che quest’anno potranno contare anche su nuove opportunità, promozioni e incentivi che fanno da corredo al ricco calendario di iniziative già predisposto”. (segue) (com)