Lombardia: presentato a Palazzo Pirelli il piano di rilancio del turismo sul lago di Como (2)

- Al Belvedere è intervenuto il consigliere regionale lecchese e presidente della Commissione speciale Autonomia Mauro Piazza, che ha sottolineato “l’importanza di continuare a fare rete e fare squadra sul territorio, per rilanciare un modello gestionale che sul territorio lariano in questi ultimi anni ha dimostrato di funzionare bene e che ora attende solo di poter ripartire ed essere rimesso in moto, forte della sua ricchezza di proposte, delle sua grande diversificazione di attività, servizi e paesaggi naturali tutti raccolti in un’area territoriale ben definita e di grande suggestione”. All’iniziativa, che può contare su testimonial come lo scrittore Andrea Vitali e il violinista Davide Alogna, erano presenti anche l’assessore regionale al Turismo Lara Magoni e il presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco Marco Galimberti. "I dati di questi ultimi giorni dicono che i turisti stanno riscoprendo la Lombardia. In tal senso, il territorio lariano ha tutte le potenzialità per essere protagonista” ha evidenziato Magoni. Nell’occasione è stato presentato in anteprima il video “flash mob” per il lancio del progetto di marketing territoriale dell’intero territorio lariano e del suo lago, con immagini inedite di borghi, musei, dimore e giardini delle province di Como e Lecco. (segue) (com)