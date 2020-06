Lombardia: presentato a Palazzo Pirelli il piano di rilancio del turismo sul lago di Como (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A presentare le iniziative e coordinare i lavori è stato Andrea Camesasca, che ha illustrato le novità dell’offerta turistica dei prossimi mesi, tra cui la promozione “Torna a trovarci”: chiunque soggiornerà entro marzo 2021 in una struttura ricettiva aderente alla promozione, riceverà un voucher da sfruttare tra ottobre 2020 e marzo 2021 per tornare nella stessa destinazione usufruendo di un pernottamento gratuito. Il voucher è valido per un soggiorno di almeno tre notti (due a pagamento e una gratuita), non deve essere necessariamente usato nella stessa struttura che lo ha rilasciato e può essere regalato ad altre persone. Particolarmente nutrito il calendario di iniziative culturali che partiranno da fine giugno per concludersi a dicembre con il clou della Città dei Balocchi. (com)