Francia: elezioni municipali, a Parigi strada libera per sindaco uscente socialista Hidalgo

- A Parigi il secondo turno delle elezioni municipali che si terranno in tutto il paese il 28 giugno sembra essere già deciso. Il sindaco uscente, la socialista Anne Hidalgo, resta la grande favorita dopo aver ottenuto il 29,33 per cento il 15 marzo scorso alla prima tornata elettorale. Segue la principale sfidante, la repubblicana Rachida Dati, che tre mesi fa ha incassato solamente il 22,72 per cento delle preferenze, mentre la candidata de la Republique en marche, l'ex ministro della Salute Agnes Buzyn, sembra essere fuori dai giochi dopo aver registrato il 17,26 per cento al primo turno. Secondo un sondaggio pubblicato oggi dal centro studi Bva per il quotidiano "La Tribune" e l'emittente radiofonica "Europe 1", Hidalgo è in testa con il 45 per cento delle preferenze, lontano da Dati (35 per cento) e Buzyn (18 per cento). La strategia del primo cittadino in carica incentrata principalmente sull'ambiente sembra così aver dato i suoi frutti. "Abbiamo ridotto del 25 per cento le emissioni locali parigine (di carbone) nel 2018 rispetto al 2014", ha detto Hidalgo a inizio febbraio presentando il suo programma. (segue) (Frp)