Francia: elezioni municipali, a Parigi strada libera per sindaco uscente socialista Hidalgo (2)

- Fin dal primo giorno del suo mandato il primo cittadino di Parigi ha puntato tutto sull'ambiente, con la promessa di trasformare la capitale francese in un esempio di città ecosostenibile. Una scommessa che negli ultimi cinque anni l'ha portata a prendere delle misure impopolari, come per esempio quella riguardante la pedonalizzazione di una parte del lungosenna nel 2016 che ha creato forti disagi alla circolazione. A questi si sono aggiunti poi i problemi legati al nuovo di sistema di bikesharing, il "Velib", la cui gestione nel 2018 è passata dalle mani del gruppo JCDeacaux a quelle di Smovengo. Una serie di inconvenienti ricaduti sulla vita quotidiana dei parigini, che però sembrano essere ormai alle spalle. Forte della sua linea ambientalista, dopo il primo turno Hidalgo ha stretto un'alleanza con Europa Ecologia-I Verdi (Eelv), che il 15 marzo hanno ottenuto il 10,79 per cento dei voti con il candidato David Belliard. La strategia di Dati incentrata sul rafforzamento della sicurezza nella capitale non sembra minacciare la corsa di Hidalgo. "Voglio ristabilire l'ascolto, la sicurezza, il rispetto nei confronti degli abitanti a cui è stato sottratto il loro spazio pubblico e che sono stati abbandonati ai delinquenti", ha detto in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano "Le Figaro". Tra le principali proposte presentate in tal senso c'è quella che prevede di armare la polizia municipale. (segue) (Frp)