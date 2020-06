Francia: elezioni municipali, a Parigi strada libera per sindaco uscente socialista Hidalgo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E mentre la sfida tra socialisti e repubblicani infiamma la corsa per la poltrona di sindaco di Parigi, La Republique en marche, partito del presidente Emmanuel Macron, non sembra avere troppe speranze con la candidata Agnes Buzyn. L'ex ministro della Salute è subentrato al posto di Benjamin Griveaux, ex portavoce del governo ritiratosi dopo uno scandalo scoppiato a febbraio in seguito alla diffusione di un suo video intimo. Il partito di maggioranza già in forte difficoltà nella capitale francese, non è però riuscito a migliorare la sua posizione con Buzyn. La situazione è poi peggiorata dopo che la candidata ha criticato il governo durante un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde" per aver mantenuto le elezioni del primo turno nonostante la crisi sanitaria provocata dal coronavirus. Buzyn cercherà di portare a sé gli elettori di Cedric Villani, matematico e deputato dissidente di En Marche che si è presentato al primo turno nonostante il suo partito avesse scelto Griveaux, incassando solo il 7,88 per cento delle preferenze. Una strategia che al momento non sembra portare i frutti sperati. (Frp)