Omicidio Cerciello: Brugiatelli non sarebbe informatore dei militari in servizio quella notte, parla l'avvocato

- Sergio Brugiatelli, il mediatore dello spaccio la notte in cui è stato ucciso il carabiniere Mario Cerciello Rega, non sarebbe un informatore dei militari che la notte del 25 luglio agirono nell'intervento per la tentata estorsione nel quartiere Prati di Roma, in servizio quella notte. È quanto è emerso oggi nell'aula Occorsio del tribunale di Roma dove si tiene il processo, ancora a porte chiuse, in corte d'assise e che vede imputati per omicidio i due giovani turisti americani Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder. "Nei due anni precedenti al fatto non vi sarebbero tracce telefoniche tra Brugiatelli e i carabinieri stessi che quella sera agirono". Lo dice ad "Agenzia Nova" il legale della vedova di Cerciello Rega, l'avvocato Massimo Ferrandino. (Rer)