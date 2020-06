Francia: sondaggio, testa a testa Macron-Le Pen alle prossime presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Testa a testa tra il presidente francese Emmanuel Macron e la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, in vista delle elezioni presidenziali del 2022. È quanto emerge da un sondaggio condotto dalll'istituto Ifop-Fiducial per l'emittente televisiva "Cnews" e quella radiofonica "Sud radio". A seconda dei diversi candidati testati nell'inchiesta, al primo turno Macron sarebbe tra il 26 e il 27 per cento, mentre Le Pen arriverebbe al 28 per cento. Al secondo turno, invece, Macron vincerebbe con il 55 per cento delle preferenze, mentre alla sua avversaria andrebbe il 45 per cento. Un risultato più serrato rispetto a quello del 2017, quando al ballottaggio l'allora candidato di En Marche! incassò il 66,1 per cento delle preferenze e la sua avversaria il 33,9 per cento.(Frp)