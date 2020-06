Polonia-Italia: ambasciatori Amati, già in atto cooperazione energetica fra i due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi un webinar intitolato "Il futuro delle fonti e delle reti energetiche in Polonia", organizzato dall'ambasciata d'Italia a Varsavia in collaborazione con la Camera del commercio e dell'industria italiana in Polonia. L'incontro è stato moderato dall'ambasciatore italiano, Aldo Amati, e ha visto una serie di interventi da parte di società del settore, coinvolte in progetti in Italia e in Polonia, tra le quali Saipem, Maire Tecnimont, Snam, Terna, Gaz System e Pge. Amati ha apprezzato il fatto che il dialogo tra le compagnie dei due paesi avviene "in diverse aree del mercato dell'energia in Italia e in Polonia" e si è detto "impressionato dal fatto che molte già cooperano diffusamente qui in Polonia". Obiettivo del webinar, come sottolineato dall'ambasciatore, è stato "quello di illustrare le attività delle società e di restare in contatto per creare una rete di imprese italiane e polacche". (segue) (Vap)