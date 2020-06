Polonia-Italia: ambasciatori Amati, già in atto cooperazione energetica fra i due paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico italiano ha evidenziato che la Polonia è un paese che a detta di molti uscirà dalla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus meglio e prima di altri, elemento che rappresenta "un incentivo per le compagnie italiane a investire qui e partecipare alla ripresa in particolare del comparto energetico". "Gli amici polacchi possono contare sul sistema italiano, sull'ambasciata, sulla Camera di commercio, sull'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice), sulla confindustria polacca appena stabilita", ha dichiarato Amati. L'ambasciatore ha annunciato anche che è in programma un nuovo incontro, che spera si possa svolgere in presenza e non da remoto, presumibilmente a novembre. (Vap)