Roma: il cane gli morde una mano e lui lo impicca, denunciato 57enne

- Ha impiccato il cane dell'amica, reo di avergli morso una mano. A sorprendere il 65enne mentre ancora tirava la corda che aveva fatto passare sul ramo di un albero nel parco di via Lodigiani a Roma è stato un agente della polizia penitenziaria. Alle urla dell'agente di liberare l'animale, il 65enne ha risposto che ormai il cane era morto e che era meglio così perché era pericoloso. Poi è fuggito su un'auto su cui, ad attenderlo, c'erano due donne. Dalla targa dell'auto, gli agenti del commissariato San Basilio, sono risaliti all'uomo e alle due donne, entrambe ucraine, una delle quali proprietaria da otto anni dell'animale ucciso. Hanno raccontato che la sera prima il cane aveva morso l'uomo ad una mano e, per questo, era stato deciso di sopprimerlo. Una "sentenza" eseguita senza alcun ripensamento. Il 57enne è stato denunciato per uccisione di animale e per resistenza, mentre le due donne per favoreggiamento. (Rer)