Romania: partito Pnl chiede revoca del Difensore civico, "ha travalicato i suoi poteri"

- Il Partito nazionale liberale (Pnl), schieramento politico di governo in Romania, ha presentato oggi in parlamento la richiesta di revoca di Renata Weber dalla posizione di Difensore civico. Nella richiesta al parlamento, Weber viene criticata principalmente per aver contestato la nuova legge che tassa le pensioni speciali. Secondo quanto annunciato dal leader dei deputati liberali alla Camera dei deputati, Florin Roman, "abbiamo iniziato oggi le procedure di revoca dalla posizione di Difensore civico: il primo passo - ha detto - è la presentazione della richiesta di revoca firmata dal leader del gruppo Pnl al Senato e dal sottoscritto, in qualità di leader del gruppo della Camera dei deputati. La richiesta di revoca è stata depositata oggi presso l'Ufficio permanente. La principale accusa è il conflitto di interessi in cui si trova Renate Weber quando parliamo di pensioni speciali. Attaccando la legge alla Corte costituzionale della Romania, Renate Weber, protegge la propria pensione speciale in qualità di Difensore civico", ha dichiarato Roman denunciando di aver "notato che il Partito socialdemocratico (Psd) fa scudo attorno alla Weber. (segue) (Rob)