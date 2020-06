Romania: partito Pnl chiede revoca del Difensore civico, "ha travalicato i suoi poteri" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso - ha detto il deputato del Pnl - che parte del Psd che protegge Renate Weber dovrà spiegare nei prossimi giorni, in particolare che si stanno avvicinando due campagne elettorali, come mai 5 milioni di romeni che hanno lavorato per 30-40 anni e ricevono una pensione di contribuzione non sono discriminati, e chi ha un regime speciale e riceve una pensione speciale non può essere disturbato", ha detto Roman affermando che Weber ha violato l'articolo 72 della Costituzione, in merito al conflitto di interessi. La scorsa settimana, il parlamento di Bucarest ha votato il ddl sulla tassazione con l'85 per cento delle pensioni speciali che superano i 1500 euro. Il giorno dopo, Renata Weber in qualità di difensore civico ha contestato la legge alla Corte costituzionale della Romania. (Rob)